Dell возобновит продажи готовых игровых ПК-сборок Alienware Area от 480 тыс рублей

Новый Area-51 Desktop станет флагманом компании, ориентированным на геймеров и энтузиастов, ценящих мощность и возможность модернизации.

ПК оснащается процессором Intel Core Ultra 9 285K и топовыми видеокартами NVIDIA нового поколения.

Уникальная система охлаждения с положительным давлением воздуха снижает температуру на 13% и уменьшает шум на 45%. Конструкция полностью модульна, позволяя легко заменять ключевые компоненты, включая материнскую плату, оперативную память и накопители.

ПК поддерживает до 64 ГБ DDR5 RAM и 8 ТБ NVMe-накопителей, а встроенная подсветка AlienFX позволяет настроить миллионы цветовых комбинаций.

Alienware уделяет внимание экологии, используя переработанные материалы в конструкции корпуса и комплектующих. Стартовая цена Area-51 составит около 480 тыс рублей, а продажи начнутся в I квартале 2025 года.