Dell выпустит первый в мире монитор с частотой 500 Гц

24,5-дюймовый монитор получил IPS-экран с поддержкой G-Sync, антибликовое покрытие, разъёмы HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Вдобавок к ним идут четыре порта USB-A со скоростью 5 Гбит/с, настраиваемая RGB-подсветка и выдвижной подвес для гарнитуры вместе с двумя 3,5-мм аудиоразъемами.

Новинка получила сертификат DisplayHDR 400, а базовая частота обновления составляет 480 Гц. Но производитель изначально разогнал её до 500 Гц.

Купить монитор можно будет уже с 8 февраля в Китае. В США девайс доберётся лишь 21 марта. Точная стоимость Alienware AW2524H будет объявлена ближе к дате поставки.