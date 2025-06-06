Десктопная NVIDIA RTX 5050 выйдет в июле — 8 ГБ GDDR6 и 2560 CUDA-ядер

Устройство будет базироваться на графическом процессоре GB207 с 2560 ядрами CUDA — это примерно на треть меньше, чем у RTX 5060. Карта также получит 8 ГБ видеопамяти GDDR6, что станет даунгрейдом относительно GDDR7 у старших моделей серии.

Важно отметить, что рассматривается возможность перевода RTX 5050 на более быструю GDDR7 — как это ранее сделали с мобильной версией. Слухи также указывают на параллельный запуск и десктопной, и ноутбучной модификаций RTX 5050.

NVIDIA якобы тестирует новые 3-гигабайтные модули памяти, которые могут появиться в младших RTX 50XX, в том числе и в RTX 5050. Это может быть попыткой исправить критику по поводу недостаточного объема VRAM в предыдущих поколениях.

RTX 5050 будет оснащаться 128-битной шиной и TDP в 130 Вт. Таким образом, карта станет доступным решением для FullHD-гейминга при сохранении ключевых возможностей архитектуры Blackwell.