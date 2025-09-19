Компьютеры
Опубликовано 19 сентября 2025, 08:26
1 мин.

Десятки роутеров все еще открыты для взлома через дыру, известную более 10 лет

Безумие какое-то
Компания NetRise выявила, что десятки сетевых устройств до сих пор уязвимы к эксплойту Pixie Dust, который был раскрыт еще в 2014 году.
Эта атака позволяет злоумышленникам получить PIN-код WPS и подключиться к сети без знания пароля. Для этого достаточно находиться в зоне действия Wi-Fi, перехватить рукопожатие и офлайн подобрать PIN.

В отчете говорится о 24 устройствах шести производителей, включая роутеры, репитеры и точки доступа. Самая старая уязвимая прошивка датируется 2017 годом, то есть спустя три года после публикации эксплойта.

В среднем производители выпускали такие прошивки через 7–8 лет после раскрытия проблемы.

Из всех устройств только четыре были исправлены, причем с большим опозданием. 13 моделей все еще поддерживаются, но не имеют патчей, а семь завершили жизненный цикл без обновлений.

NetRise подчеркивает, что случай Pixie Dust отражает более широкую проблему — слабую криптографию, непрозрачные цепочки поставок и бездействие производителей.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
