Digital Foundry: AMD RX 9060 XT оказалась быстрее GPU PS5 Pro в большинстве тестов

Опубликовано 06 июня 2025, 10:071 мин.
Digital Foundry: AMD RX 9060 XT оказалась быстрее GPU PS5 Pro в большинстве тестовНе растерялась она и в сравнении с RTX 5060 Ti
Digital Foundry протестировала AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ и выяснила, что видеокарта быстрее графического процессора PlayStation 5 Pro в большинстве сценариев на 5–15%.
Особенно хорошо адаптер проявил себя в играх с классической растеризацией, где его производительность почти не уступает RTX 5060 Ti 16 ГБ, при этом превосходя RTX 5060.
В играх с трассировкой лучей RX 9060 XT заметно отстает — в среднем на 10–20% от RTX 5060 Ti, и лишь немного опережает базовую RTX 5060. Тем не менее, учитывая цену и 16 ГБ видеопамяти, карта остается конкурентоспособной.
Интересный момент: даже при использовании интерфейса PCIe 3.0 RX 9060 XT почти не теряет производительности, что делает её подходящей для апгрейда старых систем.
Выводы эксперты сделали следующие: RX 9060 XT — сбалансенное решение в 1080p и 1440p, которое может стать достойной альтернативой не только RTX 5060 Ti, но и PS5 Pro, особенно для ПК-геймеров.