Digital Foundry: AMD RX 9060 XT оказалась быстрее GPU PS5 Pro в большинстве тестов

Особенно хорошо адаптер проявил себя в играх с классической растеризацией, где его производительность почти не уступает RTX 5060 Ti 16 ГБ, при этом превосходя RTX 5060.

В играх с трассировкой лучей RX 9060 XT заметно отстает — в среднем на 10–20% от RTX 5060 Ti, и лишь немного опережает базовую RTX 5060. Тем не менее, учитывая цену и 16 ГБ видеопамяти, карта остается конкурентоспособной.