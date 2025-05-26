Digital Trends назвал видеокарты, которые стоит выбрать вместо GeForce RTX 5060

Издание рекомендует обратить внимание на более выгодные решения с большим объемом видеопамяти и лучшим соотношением цены и производительности. В качестве первого варианта названа GeForce RTX 4060.

Несмотря на принадлежность к предыдущему поколению, она почти не уступает RTX 5060 в играх при 1080p и стоит дешевле — около 36 тыс рублей. Для тех, кто ограничен в бюджете, это самая очевидная альтернатива.

Еще интереснее выглядит Radeon RX 7600 XT. Она оснащена 16 ГБ видеопамяти против 8 ГБ у RTX 5060 и стоит около 34 тыс. Такой объем VRAM дает больший запас прочности для будущих игр. Также упомянута RTX 5060 Ti с 16 ГБ GDDR7. Это уже решение для тех, кто готов потратиться — ее цена начинается от 50 тыс рублей.

Наконец, Intel Arc B580 на 12 ГБ предложен как бюджетная альтернатива с более широкой шиной и заметно меньшей ценой — около 30 тыс рублей. Digital Trends также советует дождаться выхода Radeon RX 9060 XT, чтобы сделать окончательный выбор.