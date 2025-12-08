Digma представила два новых недорогих монитора Overdrive с частотой 200 Гц

Мониторы отличаются разрешением. Базовая модель 27A511F использует стандарт Full HD (1920×1080 пикселей), 27A511Q предлагает Quad HD (2560×1440 пикселей). Цветовой охват составляет 16,7 миллионов оттенков, а углы обзора — 178 градусов.

В устройствах реализованы технологии защиты зрения. Экран имеет антибликовое покрытие, а также системы Flicker Free и Low Blue Light, которые снижают мерцание и вредное синее свечение. Поддержка адаптивной синхронизации помогает избежать разрывов изображения. На задней панели расположена RGB-подсветка.

Для подключения источников сигнала предусмотрены порты HDMI и DisplayPort. Также есть разъем для аудиоустройств. Конструкция позволяет регулировать наклон экрана и поддерживает стандартное крепление VESA 100×100. Корпус выполнен в черном цвете. В комплекте поставляется кабель HDMI.

Приобрести новые мониторы можно в розничной сети «Ситилинк» и на маркетплейсах. Стартовая цена составляет 12 730 рублей.