Дизайн легендарного компьютера iMac G4 получит перерождение в новом устройстве Apple

Согласно инсайдерской информации от Марка Гурмана, устройство поступит в продажу в 2025 году. Оно будет иметь полусферическую базу с небольшим экраном, наклонённым под углом, что сразу напоминает культовый внешний вид iMac G4.

Размер экрана планируется примерно как два iPhone, стоящих рядом, что сделает устройство компактным и позволит разместить его в разных комнатах по доступной цене.

Новинка будет поддерживать приложения для видеозвонков FaceTime, заметок, календаря и станет центром управления умным домом, а также сможет воспроизводить фото и видео слайдшоу.

Ожидается, что в базе устройства разместят встроенные динамики, что позволит ему также выполнять роль HomePod.