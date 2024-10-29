Компьютеры
Опубликовано 29 октября 2024, 07:36
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Дизайн легендарного компьютера iMac G4 получит перерождение в новом устройстве Apple

Купить девайс можно будет в следующем году
Apple готовит к выпуску новое устройство для умного дома, дизайн которого вдохновлён легендарным iMac G4.
Дизайн легендарного компьютера iMac G4 получит перерождение в новом устройстве Apple
© MacRumors

Согласно инсайдерской информации от Марка Гурмана, устройство поступит в продажу в 2025 году. Оно будет иметь полусферическую базу с небольшим экраном, наклонённым под углом, что сразу напоминает культовый внешний вид iMac G4.

Размер экрана планируется примерно как два iPhone, стоящих рядом, что сделает устройство компактным и позволит разместить его в разных комнатах по доступной цене.

Новинка будет поддерживать приложения для видеозвонков FaceTime, заметок, календаря и станет центром управления умным домом, а также сможет воспроизводить фото и видео слайдшоу.

Ожидается, что в базе устройства разместят встроенные динамики, что позволит ему также выполнять роль HomePod.

Источник:MacRumors
Автор:Булат Кармак
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