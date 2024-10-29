Дизайн легендарного компьютера iMac G4 получит перерождение в новом устройстве Apple

Опубликовано 29 октября 2024, 07:361 мин.
Дизайн легендарного компьютера iMac G4 получит перерождение в новом устройстве AppleКупить девайс можно будет в следующем году
Apple готовит к выпуску новое устройство для умного дома, дизайн которого вдохновлён легендарным iMac G4.
Согласно инсайдерской информации от Марка Гурмана, устройство поступит в продажу в 2025 году. Оно будет иметь полусферическую базу с небольшим экраном, наклонённым под углом, что сразу напоминает культовый внешний вид iMac G4.
Размер экрана планируется примерно как два iPhone, стоящих рядом, что сделает устройство компактным и позволит разместить его в разных комнатах по доступной цене.
Новинка будет поддерживать приложения для видеозвонков FaceTime, заметок, календаря и станет центром управления умным домом, а также сможет воспроизводить фото и видео слайдшоу.
Ожидается, что в базе устройства разместят встроенные динамики, что позволит ему также выполнять роль HomePod.