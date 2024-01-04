Дизайн сразу трех видеокарт NVIDIA RTX 4070 Super слили в сеть за пару дней до анонса

Накануне в сеть просочились рендеры моделей TRINITY BLACK и TWIN EDGE. И все это за несколько дней до официального анонса, запланированного на 8 января.

RTX 4070 Super Trinity Black будет оснащена тремя вентиляторами, аналогично не-Super версии. Несмотря на некоторые незначительные изменения в радиаторе, дизайн обшивки и вентиляторов остается прежним.

Кроме того, как и RTX 4070 Trinity, новая модель будет иметь один 12VHPWR разъем питания.