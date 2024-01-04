Дизайн сразу трех видеокарт NVIDIA RTX 4070 Super слили в сеть за пару дней до анонса

Дизайн сразу трех видеокарт NVIDIA RTX 4070 Super слили в сеть за пару дней до анонсаВыглядит… обтекаемо
NVIDIA готовится представить свою новую серию видеокарт — RTX 4070 Super. А вместе с ней и компании-партнеры, в том числе и ZOTAC.
Накануне в сеть просочились рендеры моделей TRINITY BLACK и TWIN EDGE. И все это за несколько дней до официального анонса, запланированного на 8 января.
RTX 4070 Super Trinity Black будет оснащена тремя вентиляторами, аналогично не-Super версии. Несмотря на некоторые незначительные изменения в радиаторе, дизайн обшивки и вентиляторов остается прежним.
Кроме того, как и RTX 4070 Trinity, новая модель будет иметь один 12VHPWR разъем питания.
В серии Twin Edge представлены модели как с заводским разгоном, так и без него. Эта серия также переходит от стандартного 8-контактного разъема питания к более современному дизайну 12VHPWR.
Хотя 8-контактный разъем по-прежнему способен обеспечить необходимую мощность (220 Вт), ZOTAC приняла новый дизайн разъема. По данным источников, большинство пользовательских моделей RTX 4070 Super также будут использовать 16-контактный разъем.
Что касается характеристик GPU, ожидается, что количество ядер CUDA увеличится с 5888 до 7168, а требования к питанию GPU возрастут с 200 Вт до 220 Вт.