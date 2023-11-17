Для iPhone вышло приложение «Windows» для удаленного управления вашим компьютером

Для iPhone вышло приложение «Windows» для удаленного управления вашим компьютеромНекоторым такая возможность может быть полезна
Microsoft представила новое приложение «Windows» для iPhone, которое позволяет пользователям удаленно управлять своими компьютерами.
Прямо сейчас оно находится в стадии тестирования и предоставляет доступ к Azure Virtual Desktop, Windows 365, Microsoft Dev Box, Remote Desktop Services и удаленным ПК.
Приложение «Windows» разработано с учетом индивидуальных потребностей пользователей и предлагает настраиваемый домашний экран. Оно предоставляет доступ к Windows через различные сервисы и удаленные ПК с одного места.
Среди основных функций приложения — поддержка нескольких мониторов, настраиваемые разрешения экрана, динамическое изменение разрешения и масштабирования, перенаправление устройств (веб-камеры, аудио, устройства хранения данных, принтеры) и оптимизация для Microsoft Teams.
На данный момент «Windows» доступно для macOS, iOS и iPadOS, а также через веб-браузеры. При использовании веб-браузера на настольном или портативном компьютере можно подключаться без необходимости скачивания и установки дополнительного софта.