Для компьютеров Mac с чипами M1 и M2 вышла Linux-альтернатива «родной» macOS

Проект под названием Asahi Linux разработан с обеспечением полноценной аппаратной поддержки Linux на новейших компьютерах Mac.

Создатели проекта объявили о выпуске специализированной версии Fedora, которая будет служить «флагманским ремиксом» (что бы это ни значило) для компьютеров Mac на базе чипов Apple Silicon.

Это означает, что пользователи теперь могут установить на свои MacBook, iMac и Mac mini полноценную Linux-систему, которая оптимизирована для работы с SoC M1 и M2.

Сообщается, что главная цель проекта — не только предоставление альтернативы macOS, но и внесение своего вклада в ядро Linux, чтобы улучшить поддержку аппаратного обеспечения Apple во всей экосистеме системы.