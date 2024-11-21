Для многострадальной Windows 11 24H2 вышел первый патч — установится без перезагрузки

Для корпоративной версии Windows 11 24H2 вышло обновление KB5046696, которое использует новую технологию «горячего патча» (hotpatch).

В отличие от традиционных обновлений, установка проходит без необходимости перезагрузки системы. Пока эта функция доступна только для редакции Enterprise LTSC, но Microsoft может расширить ее и на другие версии Windows в будущем.

Горячие патчи уже два года используются в Windows Server, а теперь впервые его применили и в Windows 11. Новая заплатка содержит внутренние улучшения безопасности операционной системы, но никаких видимых изменений для пользователей не предусмотрено.

Обновление автоматически устанавливается в фоновом режиме и затрагивает только активные процессы, не прерывая работу пользователя. Однако для применения базовых ежемесячных кумулятивных обновлений, как и ранее, потребуется перезагрузка системы.

Пока Microsoft не раскрывает сроки появления подобной системы апдейтов для домашних и профессиональных версий Windows 11, но для корпоративных клиентов это нововведение уже становится полезным инструментом для минимизации простоев.