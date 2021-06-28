Для России и Китая выйдут специальные версии Windows 11

Как стало известно, Microsoft намерена выпустить специальную версию Windows 11 для ряда регионов. Отличительной её особенностью от остальных сборок станет поддержка альтернативных систем шифрования.

Эксперты Tom’s Hardware предположили,, что установка Windows 11 на компьютерах без TPM будет доступна лишь в тех странах, в которых TPM-криптопроцессоры либо запрещены, либо не используются по другим причинам.