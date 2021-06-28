Для России и Китая выйдут специальные версии Windows 11

Компьютеры
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Для России и Китая выйдут специальные версии Windows 11И всё из-за внутренних особенностей стран
Практически сразу после презентации Windows 11, в сети появилась информация о подорожании защитных TPM-модулей из-за особенности новой системы. Но жителям России и Китая явно не стоит переживать из-за этого.
Как стало известно, Microsoft намерена выпустить специальную версию Windows 11 для ряда регионов. Отличительной её особенностью от остальных сборок станет поддержка альтернативных систем шифрования.
Эксперты Tom’s Hardware предположили,, что установка Windows 11 на компьютерах без TPM будет доступна лишь в тех странах, в которых TPM-криптопроцессоры либо запрещены, либо не используются по другим причинам.
Что интересно, именно к таким относятся Россия и Китай. Оба государства не применяют данный метод шифрования, а используют вместо него альтернативные технологии.