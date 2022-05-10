Для самой стабильной версии Windows 10 больше не выйдет ни одного обновления

Связано это с тем, что именно этот апдейт, вышедший ещё в октябре 2020 года, считается самым стабильным из многочисленных версий системы. Именно в ней в своё время изменилось меню «Пуск» и панели задач, а также улучшились уведомления и появились расширенные возможности для планшетов.

Более того — именно это обновление вышло первым с предустановленным браузером Edge, уже перешедшим на движок Chromium.

И вот, с 10 мая 2022 года компьютеры на базе Windows 10 20H2 перестанут получать свежие обновления безопасности. Если же пользователи будут обращаться с вопросами, связанными с ней, в службу поддержки Microsoft, то там им будут советовать установить более новую версию операционной системы.