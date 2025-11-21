Для Steam Machine уже показали первые аксессуары — Jsaux выпустит сменные E-Ink панели

Бренд Jsaux анонсировал две сменные E-Ink панели для фронтальной части устройства. Первая панель отображает время и месяц в пиксельном стиле. Вторая — системную информацию о железе Steam Machine, напоминая экспериментальную «служебную» E-Ink вставку, которую ранее демонстрировали сотрудники Valve.

Официально выпускать такой аксессуар компания не собиралась и Jsaux решил занять нишу. Фронтальные панели у Steam Machine крепятся на магнитах, поэтому замена будет максимально простой.

На рендерах Jsaux также замечен белый вариант корпуса, хотя Valve пока показала только черную модель. Продажи новинок запланированы на 2026 год. Вероятно, вместе с релизом самой Steam Machine. Стоимость панелей, как и цена консоли, пока не раскрывается.