Для стиляг: опубликован топ-6 видеокарт белого цвета на сентябрь 2024 года

В подборку вошли модели как от NVIDIA, так и от AMD, что позволяет выбрать идеальный вариант для сборки в любом лагере.

Лучшей белой видеокартой признана GIGABYTE GeForce RTX 4070 Super AERO OC. Она обладает эффективной системой охлаждения с тремя вентиляторами и восемью теплотрубками. Подсветка логотипа AERO добавляет стильный акцент.

Бюджетным решением стала ASRock Radeon RX 7600 XT Steel Legend. Она идеально подходит для игр в FullHD и QuadHD, хотя бекплейт в камуфляжной расцветке будет гармонично смотреться лишь при вертикальной установке.

ASUS GeForce RTX 4080 SUPER ROG Strix White OC считается лучшим вариантом после RTX 4090, благодаря продвинутой системе охлаждения и заводскому разгону.

В среднем сегменте лидирует XFX Quicksilver Radeon RX 7800 XT Magnetic Air, а в премиум-классе от AMD — ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi White. Для бескомпромиссного гейминга эксперты выбрали GIGABYTE GeForce RTX 4090 AERO OC.