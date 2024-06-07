Для Windows 10 вышла первая за три года новая бета-версия системы

Компания пригласила всех пользователей присоединиться к программе Windows Insider, чтобы получить обновление в числе первых.

Эта сборка будет доступна в канале Beta Preview и даст возможность протестировать операционную систему, которая позже выйдет в стабильной версии под номером 22H2.

Новая версия Windows 10 продолжит получать ежемесячные обновления безопасности до 14 октября 2025 года. Для получения этой бета-версии пользователям необходимо активировать соответствующую опцию в настройках системы.

Разработчики заявляют, что возможность выпускать тестовые образы для устаревающей системы позволит улучшать Windows и добавлять в нее новые функции. Это может быть связано с планами Microsoft по активации долгосрочной поддержки платформы на платной основе.

Интересно отметить, что согласно статистике Valve, более половины игровых компьютеров все еще работают на базе Windows 10, что подчеркивает актуальность обновлений для этой системы.