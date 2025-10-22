Для Windows 11 вышел срочный патч, починивший сломанный USB в режиме восстановления

Без них система восстановления становилась фактически недоступной.

Теперь Microsoft выпустила внеплановый патч KB5070773, который устраняет проблему. Обновление распространяется автоматически через Windows Update и устанавливается только на затронутые устройства.

В обычном режиме работы Windows неполадки не наблюдались — сбой возникал исключительно в среде восстановления.

Напомним, что ошибка появилась после октябрьского апдейта, распространяемого с 14 октября для версий Windows 11 24H2, 25H2 и Windows Server 2025.

Помимо этого, Microsoft подтвердила и другие проблемы в октябрьском пакете: у некоторых пользователей перестала работать аутентификация по смарт-картам и некорректно загружаются локальные сайты IIS.

Компания уже внедрила механизм Known Issue Rollback (KIR) для автоматического отката сбойного кода и опубликовала инструкции по обходным решениям для систем с ошибками авторизации.