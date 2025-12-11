Для Windows 11 вышло обновление, исправившее проблемы с играми и улучшившее интерфейс системы

Пакет весит больше 4 ГБ, но приносит несколько заметных улучшений. Главное для геймеров: Microsoft наконец исправила проблемы с видеокартами от AMD.

Владельцы Radeon RX 9070 XT сообщают, что игры перестали сыпать ошибками «GPU hung» и «driver removed», а система стабильнее работает с драйвером Adrenalin 25.11.1.

В интерфейсе тоже стало чище. Темная тема теперь охватывает все окна «Проводника» — без резких белых вспышек и несоответствий.