DNS объявила российскую дату релиза неанонсированной NVIDIA RTX 4070 Ti

Речь идёт как минимум о 12 ГБ версии адаптера. Напомним, что модель является переименованной версией RTX 4080. В тестах OctaneBench новинка показала себя на 5% быстрее RTX 3090 Ti.

Что интересно, версия RTX 4070 Ti от MSI уже продаётся в Китае. При этом цена этих моделей превышает 1000 долларов. В свою очередь готовые ПК с неанонсированной видеокартой NVIDIA также доступны для покупки в Поднебесной.

Стоит отметить, что сама компания вполне официально подтвердила существование RTX 4070 Ti. При этом она заявила о готовности пересмотреть свою ценовую политику, чтобы сделать видеокарту более доступной.