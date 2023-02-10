Дочернее предприятие «Росатома» выкупило российского разработчика процессоров «Эльбрус»

Как отмечается, сделка была безденежной. При этом структуры, входящие в «Росатом», проявляли интерес к приобретению производителя российских чипов ещё в 2021 году, но тогда госкорпорация была «умеренно заинтересована в сделке». И тогда продажа рассматривалась при участии разных игроков рынка.

Например, это была компания Kraftway, производящая вычислительную технику и электронику. Но для неё владельцы МЦСТ «выставили слишком высокий ценник» и сделка не состоялась.

При этом уточняется, что «Росатом» уже в 2021 году рассматривался властями как «внятный инвестор, который может спасти актив». Причём у МЦСТ на тот период уже «были проблемы с долговой нагрузкой и незакрытые обязательства по ряду субсидий». Что в итоге повлияло на поглощение этой структуры «Росатомом».