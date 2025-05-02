DOOM им было мало: энтузиаст запустил Linux внутри Microsoft Excel

Проект с говорящим названием LinuxInExcel появился на GitHub и уже обзавелся базовой поддержкой ввода. Как и многие подобные эксперименты, это больше демонстрация возможностей (и терпения), чем практичный инструмент.

В основе лежит RISC-V эмулятор, созданный другим разработчиком — cnlohr. Excel-версия использует макросы VBA, которые обращаются к DLL-файлу с эмулятором, захватывают вывод и отображают его в ячейках таблицы.

Работает это все, мягко говоря, нестабильно. Сам автор признает: «очень багованная штука», сделанная в основном ради фана. Тем не менее, энтузиаст с YouTube-канала Enderman добавил поддержку ввода с клавиатуры, благодаря чему теперь можно реально использовать терминал — пусть и с задержками.

Проект доступен для скачивания, так что любой желающий может запустить Linux в Excel — если у него есть Excel 2021 и Windows.

Это не первый подобный курьез: до этого Linux запускали внутри PDF, а DOOM запускали вообще где угодно. Но факт остается фактом: даже электронные таблицы не защищены от зова открытого исходного кода.