Дорогая термопаста AMeCh STG-4 вызывает коррозию и головную боль

По данным портала Quasarzone, покупатели сообщают о коррозии медных поверхностей, исчезновении маркировки на процессорах и даже головных болях от сильного запаха уксуса после длительного использования.

Ранее независимый эксперт из Германии в лабораторных тестах отметил, что состав пасты ведёт себя не как стандартная PDMS-основа.

Анализ показал наличие уксуснокислого RTV-силикона, который при нагреве выделяет уксусную кислоту — именно она вызывает коррозию меди и характерный запах.