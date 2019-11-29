Дорогие процессоры AMD оказались востребованнее дешевых

Так, по словам некоего источника, приближенного к ситуации, ни один из крупнейших розничных магазинов в США просто-напросто не имеет в наличии на данный момент процессоры Ryzen 9 3950X, который был представлен недавно. Но что более интересно, Ryzen 9 3900X также находится в дефиците и встречается очень редко. Причем даже если магазины могут себе позволить его продавать, то делают они это с достаточно заметной наценкой — процессор, рекомендованная цена которого составляет 500 долларов, моментально расходится за 1000. Подобного дефицита и интереса со стороны пользователей не вызывают ни одни представители Ryzen из более бюджетного ценового сегмента.

Что же касательно российской розницы, то на данном рынке Ryzen 9 3900X можно встретить у пары крупных розничных сетей. Но и тут чип продается за 46-49 тыс рублей, что примерно равняется 700 долларам.