Ferra
Компьютеры
Сегодня 21:04

Дорогие процессоры AMD оказались востребованнее дешевых

Так, представленный достаточно давно Ryzen 9 3900 продается за 1000 долларов, вместо рекомендованных 500
12-ядерный процессор Ryzen 9 3900X производства AMD уже много месяцев как официально представлен и поступил в продажу, но несмотря на это, устройство все еще находится в заметном дефиците, в первую очередь из-за своего соотношения цена/мощность.

Так, по словам некоего источника, приближенного к ситуации, ни один из крупнейших розничных магазинов в США просто-напросто не имеет в наличии на данный момент процессоры Ryzen 9 3950X, который был представлен недавно. Но что более интересно, Ryzen 9 3900X также находится в дефиците и встречается очень редко. Причем даже если магазины могут себе позволить его продавать, то делают они это с достаточно заметной наценкой — процессор, рекомендованная цена которого составляет 500 долларов, моментально расходится за 1000. Подобного дефицита и интереса со стороны пользователей не вызывают ни одни представители Ryzen из более бюджетного ценового сегмента.

Что же касательно российской розницы, то на данном рынке Ryzen 9 3900X можно встретить у пары крупных розничных сетей. Но и тут чип продается за 46-49 тыс рублей, что примерно равняется 700 долларам.