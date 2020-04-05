Досрочно раскрыты характеристики процессоров Intel следующего поколения

В частности, речь о процессорах Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K. Так, согласно данным VideoCardz, старшая модель получит порядка 10 ядер и 20 потоков, тогда как тактовая частота, благодаря поддержке технологии Thermal Velocity Boost будет достигать 5,3 ГГц. Что касается Core i7-10700K, то данную модель оснастят 8 ядрами и 16 потоками с тактовой частотой равной 5,1 ГГц. В то же время Core i5-10600K будет иметь 6 ядер, 12 потоков, а также частоту 4,8 ГГц. Также сообщается, что каждая модель будет оборудована теплопакетом на уровне 125 Вт.