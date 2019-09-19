Доступные видеокарты от NVIDIA обзаведутся совершенно новым типом памяти

Ранее стало известно, что осенью 2019 года на рынке должны появиться сразу две видеокарты: GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1650 Ti. Предполагалось, что видеоускорители расширят семейство архитектуры Turing в сегменте доступной стоимости. GeForce GTX 1650 Ti должна была расположиться между видеокартами GeForce GTX 1660 и GeForce GTX 1650 в отношении цены и уровня быстродействия.

Также, по словам источника, видеокарту должны представить уже 22 октября. Стоимость GeForce GTX 1650 Ti будет составлять около 10 тысяч рублей для жителей Китая.