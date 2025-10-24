DRAM и NAND подорожают на 30% уже в конце 2025 года

Аналитики Citi и Morgan Stanley подтвердили прогноз, указав, что средняя цена DRAM в конце года вырастет на 25–26%, что на 10 пунктов выше предыдущих оценок.

Главная причина — резкий рост спроса на память со стороны ИИ-индустрии. Google, Microsoft, Amazon и OpenAI активно расширяют дата-центры, где требуются огромные объемы высокопроизводительной памяти.

Эксперты ожидают, что рынок HBM (высокоскоростной памяти) к 2030 году вырастет втрое — до $100 млрд против нынешних 30–40 млрд. Уже в 2026-м стартуют поставки 12-слойных HBM4, цена которых достигнет $500 за чип — на 60% выше HBM3E.

Рост инвестиций в ИИ-инфраструктуру и переход от обучения моделей к сервисам инференса усиливают давление на рынок памяти.