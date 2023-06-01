Думали, WinRAR загнётся после добавления нативной поддержки формата в Windows 11? Как бы не так

08:45, 01 июня 2023
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Думали, WinRAR загнётся после добавления нативной поддержки формата в Windows 11? Как бы не такРадует, что Microsoft не полностью убила детище компании из России
Недавно, в рамках конференции Build 2023, Microsoft объявила, что Windows 11 будет поддерживать открытие файлов различных форматов, включая RAR-архивы.
Представители WinRAR, популярной программы для архивации файлов, отреагировали на это заявление, сообщив, что они чувствуют себя определённую гордость, но в то же время выразили опасения из-за размера и влияния Microsoft.
Официальный аккаунт WinRAR в Twitter опубликовал свежий пост с мемом, подразумевающий явное увеличение беспокойства в связи со случившимся.
Правда, стоит отметить, что хоть Windows 11 и позволит открывать RAR-файлы, WinRAR всё равно будет необходим для сжатия файлов в этом формате. При этом бизнес-модель компании предусматривает бесплатную пробную версию на 40 дней.