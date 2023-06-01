Думали, WinRAR загнётся после добавления нативной поддержки формата в Windows 11? Как бы не так

Представители WinRAR, популярной программы для архивации файлов, отреагировали на это заявление, сообщив, что они чувствуют себя определённую гордость, но в то же время выразили опасения из-за размера и влияния Microsoft.

Официальный аккаунт WinRAR в Twitter опубликовал свежий пост с мемом, подразумевающий явное увеличение беспокойства в связи со случившимся.

Правда, стоит отметить, что хоть Windows 11 и позволит открывать RAR-файлы, WinRAR всё равно будет необходим для сжатия файлов в этом формате. При этом бизнес-модель компании предусматривает бесплатную пробную версию на 40 дней.