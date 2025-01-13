Дженсен Хуанг объяснил, почему $1999 за видеокарту NVIDIA RTX 5090 — это недорого

«Энтузиасты, стремящиеся к максимальной производительности, готовы платить за лучшее», — заявил Хуанг. «Если вы строите ПК за $10 000 и более, покупка RTX 5090 — это разумное вложение».

По словам Хуанга, аудитория флагманских продуктов NVIDIA не склонна идти на компромиссы. «Наши клиенты не будут жертвовать качеством ради небольшой экономии», — отметил он.

RTX 5090, основанная на базе архитектуры Blackwell, предлагает максимальную производительность благодаря поддержке DLSS 4 и других инноваций, что, по мнению компании, полностью оправдывает её цену.