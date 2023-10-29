Экологическая катастрофа: Microsoft умоляют не отказываться от Windows 10 ради сохранения природы

Группа по исследованию общественных интересов (PIRG) обратилась к Microsoft с петицией, призывая компанию пересмотреть свои планы по прекращению поддержки Windows 10.

По текущим оценкам, около 400 млн ПК не смогут перейти на Windows 11. Петиция, адресованная генеральному директору Microsoft Сатья Наделла, критикует планы компании и указывает на то, что потребители ожидают долгосрочной работы своих устройств, а не их устаревания из-за произвольного решения.

PIRG предупреждает, что выброс такого количества оборудования на свалки противоречит экологической позиции компании.

Петиция гласит: «Всякое программное обеспечение достигает момента, когда его поддержка прекращается, но когда последствия для окружающей среды настолько велики, мы не должны это принимать».

В то время как Windows 10 была совместима с компьютерами, работающими на старых операционных системах, Microsoft ввела аппаратные требования к Windows 11, которые сделали машины даже нескольких лет от роду неспособными к обновлению.