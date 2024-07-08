Экс-сотрудник AMD рассказал, что компания была в шаге от покупки NVIDIA

В те годы (в середине 00-х) NVIDIA была начинающей компанией, а AMD рассматривала возможность её приобретения.

Однако, по словам инженера Хеманта Мохапатра, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг отказался продавать компанию, если только он не станет генеральным директором нового объединения.

Мохапатра, работавший в AMD в середине 2000-х годов, отметил, что детище Хуанга тогда не было столь значимым, как сейчас. В то время её видеокарты пользовались популярностью у геймеров, но AMD считала, что ATI (позже купленная ею же) имела больший рыночный охват.

Другой сотрудник «красных», Фил Парк, подтвердил рассказ Мохапатры, отметив, что Хуанг действительно настаивал на позиции генерального директора в случае слияния.

Отметим, что сегодня NVIDIA превзошла AMD и Intel по рыночной капитализации, став одной из самых крупных компаний в мире.