Эксперт: AMD стали чаще покупать не из-за любви к бренду, а чтобы сдерживать цены NVIDIA

Уильям Стайн из Truist Securities заявил, что клиенты покупают решения AMD не из-за любви к бренду, а чтобы «сдерживать аппетиты NVIDIA». Он подошел к вопросу с инвесторской точки зрения.

По его мнению, выбор в пользу AMD чаще обусловлен стремлением создать ценовую конкуренцию, а не реальной приверженностью к их технологиям. Стайн сохранил нейтральный рейтинг акций AMD с целевой ценой $111 — это примерно на 20% ниже текущей стоимости.

Он также прокомментировал ситуацию с Amazon: логотип AWS сначала появился в списке партнёров AMD, но позже был удалён. Как выяснилось, Amazon предпочитает анонсировать сотрудничество самостоятельно.

Аналитик отметил и тревожный сигнал — значительное накопление складских запасов AMD, которое пока не получило объяснения. Всё это, по его словам, усиливает неопределённость вокруг AI-бизнеса компании.

Тем временем AMD готовит к запуску в III квартале серию MI350 — чипы обещают четырёхкратный рост производительности в задачах ИИ.