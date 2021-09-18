Эксперт объяснил, почему онлайн-голосование популярно у москвичей

Как сообщает источник, по решению ЦИК онлайн-голосование проходит в этом году в Москве, в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также Севастополе. При этом в регионах интерес к этой системе и её популярность ниже, чем в столице. Причина, по словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, в том, что в Москве проведена масштабная мобилизационная кампания, стимулирующая граждан, включённых в систему дистанционного голосования, участвовать в выборах. К тому же, как заметил эксперт, в Москве ставили ставку на онлайн-голосование по соображениям безопасности, на фоне ковидных ограничений.

Также эксперт отметил, что оснащённость и проникновение сервисов в Москве выше по сравнению с регионами.