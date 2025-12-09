Эксперт объяснил, почему современные мониторы нельзя протирать спиртом

Уничтожает дисплей и другая привычка - распыление спрея прямо на экран. Жидкость всё равно стекает вниз по экрану и "всасывается" в матрицу. В лучшем случае у вас в дальнейшем появятся цветные полосы через весь экран, а в худшем монитор перестанет включаться. Случай это, кстати, негарантийный, а цена замены панели - 80% от стоимости нового монитора. Именно поэтому жидкость нужно наносить исключительно на микрофибру, которая должна быть при этом влажной.

Нельзя протирать экраны и такими материалами, как бумажные полотенца, туалетная бумага, ватные диски, старые футболки. Они медленно, но верно уничтожают монитор.

Что же тогда использовать? Ответ прост, и это дистиллированная вода. Её нужно нанести на безворсовую салфетку из микрофибры, протереть монитор, а затем "отполировать" экран второй такой же салфеткой - уже сухой.