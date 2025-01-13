Компьютеры
Опубликовано 13 января 2025, 07:26
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Эксперт показал «внутрянку» видеокарты RTX 5090 FE и объяснил ее компактность

Все там сделано с умом
Опубликованы фотографии внутреннего устройства видеокарты NVIDIA RTX 5090 Founders Edition (FE), что позволило понять, как разработчикам удалось сделать модель компактной.
Эксперт показал «внутрянку» видеокарты RTX 5090 FE и объяснил ее компактность
© VideoCardz.com

RTX 5090 FE — это единственная двухслотовая версия с GPU GB202 в линейке RTX 50XX, не считая моделей с водяным охлаждением.

Особенность карты заключается в разделении платы: основные компоненты, такие как GPU, память и система подачи питания, вынесены на отдельную плату, соединённую через специализированные коннекторы с PCIe и видеовыходами.

Такой подход позволяет улучшить воздушный поток вокруг основной платы, делая охлаждение эффективнее.

Эксперт показал «внутрянку» видеокарты RTX 5090 FE и объяснил ее компактность
© VideoCardz.com

Разборка карты пока недоступна для широкой публики, так как устройства находятся под эмбарго. Однако некоторые энтузиасты, используя 3D-моделирование, уже продемонстрировали, как NVIDIA разместила коннекторы внутри системы охлаждения.

Напомним, что RTX 5090 FE поступит в продажу 30 января по цене $1999.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
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