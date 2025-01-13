Эксперт показал «внутрянку» видеокарты RTX 5090 FE и объяснил ее компактность

Разборка карты пока недоступна для широкой публики, так как устройства находятся под эмбарго. Однако некоторые энтузиасты, используя 3D-моделирование, уже продемонстрировали, как NVIDIA разместила коннекторы внутри системы охлаждения.

Напомним, что RTX 5090 FE поступит в продажу 30 января по цене $1999.