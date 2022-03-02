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Эксперт предупредил россиян о необходимости быстрой покупки техники из стран, поддерживающих санкции

Иначе не успеют
Доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков посоветовал россиянам как можно быстрее купить импортную технику, особенно из тех стран, которые ввели санкции против России либо активно их поддерживают.
Эксперт предупредил россиян о необходимости быстрой покупки техники из стран, поддерживающих санкции

По словам Маркова, нужно учитывать неопределённость курса валют, проблемы с расчётами, отключение от SWIFT ряда российских банков. Всё это создаёт проблемы и поэтому купить такую технику по возможности нужно сейчас.

Но в этом заключается подвох: на фоне санкций будет невозможно достать комплектующие для купленной техники.

«Учитывая неопределенность курсов валют в ближайшее время, сложности в проведении расчетов, связанные с наложением санкций и отключение от SWIFT ряда российских банков, в том числе Банк России, непонятную международную логистику в связи с наложением различного рода транспортных ограничений в отношении России со стороны ряда стран тем, кто хочет купить импортную технику, стоит сделать это по возможности сейчас», - рассказал Марков.

Он посоветовал в первую очередь покупать компьютерную и другую высокотехнологичную технику, - на эту сферу активно накладывают санкции как на продукцию двойного назначения.

Источник: Прайм
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