Эксперт предупредил россиян о необходимости быстрой покупки техники из стран, поддерживающих санкции

По словам Маркова, нужно учитывать неопределённость курса валют, проблемы с расчётами, отключение от SWIFT ряда российских банков. Всё это создаёт проблемы и поэтому купить такую технику по возможности нужно сейчас.

Но в этом заключается подвох: на фоне санкций будет невозможно достать комплектующие для купленной техники.

«Учитывая неопределенность курсов валют в ближайшее время, сложности в проведении расчетов, связанные с наложением санкций и отключение от SWIFT ряда российских банков, в том числе Банк России, непонятную международную логистику в связи с наложением различного рода транспортных ограничений в отношении России со стороны ряда стран тем, кто хочет купить импортную технику, стоит сделать это по возможности сейчас», - рассказал Марков.

Он посоветовал в первую очередь покупать компьютерную и другую высокотехнологичную технику, - на эту сферу активно накладывают санкции как на продукцию двойного назначения.