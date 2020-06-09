Эксперт проверил, как часто в новом флагманском процессоре Intel встречаются склонные к перегреву экземпляры

Так, блогер под ником De8auer протестировал 30 чипов, имевших разгон частоты работы аж до 5,1 ГГц и напряжением 1,25 В! В результате ему удалось выяснить, что семь процессоров были нагреты до 79°C (это примерно 23,3% от общего числа). У 67% экземпляров температура дошла до уровня в 85°C. Один чип нагрелся до достаточно высоких 92°C.

Что же до показателей энергопотребления процессоров, то они варьировались от 232 до 278 Вт, при всем при этом между самой большой потребляемой мощностью и наиболее высокой температурой не было никакой корреляции, как и в обратном случае.

По итогу эксперту удалось выяснить, что менее 25% чипов из выбранной партии можно считать холодными. В случае остальных 75% пользователям пришлось бы озаботиться вопросом жидкостного охлаждения заранее.