Эксперт рассказал о простых правилах защиты от мошенников

Чтобы обезопасить себя от любых попыток завладения деньгами или информацией со стороны мошенников, нужно соблюдать несложные, но эффективные правила, которые пригодятся практически во всех ситуациях. Об этом рассказал эксперт по конкурентной разведке Василий Ющук.

По его словам, нельзя переходить ни по каким ссылкам, если пользователь не знает их происхождения. А если на них может быть полезная информация, необходимо найти настоящий сайт и всё узнать там. Если звонят якобы из социальных служб, поступать необходимо так же, как и в первом случае – не верить звонку, а найти настоящий телефон организации и перезвонить туда самостоятельно.