Эксперт рассказал о вирусах в комплекте с пиратскими фильмами

Компьютеры
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Эксперт рассказал о вирусах в комплекте с пиратскими фильмамиИ о том, что скачивать такие фильмы незаконно и опасно
Специалист по компьютерной и информационной безопасности Сергей Вакулин рассказал, что когда пользователь скачивает пиратские фильмы, не только нарушает закон, но и создаёт опасность для своего же компьютера.
Как отметил эксперт, в ОС Windows по умолчанию включён инструмент скрытых файлов и папок. При скачивании пиратского фильма, в одной с ним папке может быть как раз такой скрытый вредоносный файл, который может находиться в системе неограниченное количество времени. Такая программа может быть какой-угодно — просто следить за пользователем или удалённо управлять компьютером, и тогда пользователь, скачавший фильм, рискует лишиться контроля над устройством. Какие могут быть у этого последствия, можно только представить.
По словам Вакулина, чтобы подобных инцидентов не происходило, необходимо установить на компьютер антивирус, но, главное, не скачивать ничего подозрительного и незаконного.