Эксперт рассказал о вирусах в комплекте с пиратскими фильмами

И о том, что скачивать такие фильмы незаконно и опасно

Специалист по компьютерной и информационной безопасности Сергей Вакулин рассказал, что когда пользователь скачивает пиратские фильмы, не только нарушает закон, но и создаёт опасность для своего же компьютера.