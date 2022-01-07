Эксперт развеял миф об отсутствии вирусов для компьютеров Apple

Наглядно развеять сложившийся миф взялся исследователь безопасности Патрик Уордл. Он уже шестой год подряд публикует в сети список всех новых вредоносных программ для Mac, появившихся за последние 12 месяцев.

Так, например, лишь в 2021 году на macOS было обнаружено восемь новых зловредов. Среди них ElectroRAT (кроссплатформенный троян удалённого доступа), Silver Sparrow (нацеленный непосредственно на чип Apple M1 инструмент), XLoader (кроссплатформенный похититель паролей) и т.д.

Сам специалист разделил новые вирусы для компьютеров Apple на несколько категорий: криптомайнеры, загрузчики рекламного софты, похитители данных и трояны.