Эксперт развеял миф об отсутствии вирусов для компьютеров Apple

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Эксперт развеял миф об отсутствии вирусов для компьютеров AppleПоказав наглядно, какие зловреды появились лишь за последний год
Как-то так повелось, что среди обычных пользователей распространено мнение — на компьютерах Mac отсутствуют вирусы. На самом деле это совершенно не так.
Наглядно развеять сложившийся миф взялся исследователь безопасности Патрик Уордл. Он уже шестой год подряд публикует в сети список всех новых вредоносных программ для Mac, появившихся за последние 12 месяцев.
Так, например, лишь в 2021 году на macOS было обнаружено восемь новых зловредов. Среди них ElectroRAT (кроссплатформенный троян удалённого доступа), Silver Sparrow (нацеленный непосредственно на чип Apple M1 инструмент), XLoader (кроссплатформенный похититель паролей) и т.д.
Сам специалист разделил новые вирусы для компьютеров Apple на несколько категорий: криптомайнеры, загрузчики рекламного софты, похитители данных и трояны.
Источник: Objective-See