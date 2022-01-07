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Эксперт развеял миф об отсутствии вирусов для компьютеров Apple

Показав наглядно, какие зловреды появились лишь за последний год
Как-то так повелось, что среди обычных пользователей распространено мнение — на компьютерах Mac отсутствуют вирусы. На самом деле это совершенно не так.
Эксперт развеял миф об отсутствии вирусов для компьютеров Apple

Наглядно развеять сложившийся миф взялся исследователь безопасности Патрик Уордл. Он уже шестой год подряд публикует в сети список всех новых вредоносных программ для Mac, появившихся за последние 12 месяцев.

Так, например, лишь в 2021 году на macOS было обнаружено восемь новых зловредов. Среди них ElectroRAT (кроссплатформенный троян удалённого доступа), Silver Sparrow (нацеленный непосредственно на чип Apple M1 инструмент), XLoader (кроссплатформенный похититель паролей) и т.д.

Сам специалист разделил новые вирусы для компьютеров Apple на несколько категорий: криптомайнеры, загрузчики рекламного софты, похитители данных и трояны.

Источник: Objective-See
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