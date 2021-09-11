Эксперт спрогнозировал планы российских властей по «отключению зарубежного интернета»По его словам, это произойдёт в течение двух лет
По словам Грозева, государство «растянет» деятельность по возможному отключению рунета от Сети на два года, чтобы всё происходило «незаметно для граждан». А начнётся всё с обязательной аккредитации, которую введут для хостинг-провайдеров. Те, кто откажется передавать данные российским спецслужбам, не смогут работать на скорости выше 24 Кбит/с. «Те, кого аккредитуют, будут обязаны давать ФСБ полную информацию, включая SSL-сессии, логины, IP-адреса по каждому своему юзеру. Не будет никакой вообще анонимности», – сказал журналист.
По его словам, подобные требования – путь в сторону китайской практики, где «блокируют иностранные по отношению к Чайнанету интернет-ресурсы». А скорость, на которой будут работать отказавшиеся сотрудничать со спецслужбами сайты, означает, как предполагает журналист, отключение от мировой сети.