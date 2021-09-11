Компьютеры
Сегодня в 21:40

Эксперт спрогнозировал планы российских властей по «отключению зарубежного интернета»

По его словам, это произойдёт в течение двух лет
Журналист Христо Грозев, основатель группы Bellingcat, спрогнозировал ситуацию, в которой, по его мнению, могут оказаться пользователи рунета. По его мнению, в течение двух лет в России будет введена китайская модель интернета, но с ещё более строгой изолированностью.
Эксперт спрогнозировал планы российских властей по «отключению зарубежного интернета»

По словам Грозева, государство «растянет» деятельность по возможному отключению рунета от Сети на два года, чтобы всё происходило «незаметно для граждан». А начнётся всё с обязательной аккредитации, которую введут для хостинг-провайдеров. Те, кто откажется передавать данные российским спецслужбам, не смогут работать на скорости выше 24 Кбит/с. «Те, кого аккредитуют, будут обязаны давать ФСБ полную информацию, включая SSL-сессии, логины, IP-адреса по каждому своему юзеру. Не будет никакой вообще анонимности», – сказал журналист.

По его словам, подобные требования – путь в сторону китайской практики, где «блокируют иностранные по отношению к Чайнанету интернет-ресурсы». А скорость, на которой будут работать отказавшиеся сотрудничать со спецслужбами сайты, означает, как предполагает журналист, отключение от мировой сети.