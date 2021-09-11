Эксперт спрогнозировал планы российских властей по «отключению зарубежного интернета»

По его словам, это произойдёт в течение двух лет

Журналист Христо Грозев, основатель группы Bellingcat, спрогнозировал ситуацию, в которой, по его мнению, могут оказаться пользователи рунета. По его мнению, в течение двух лет в России будет введена китайская модель интернета, но с ещё более строгой изолированностью.