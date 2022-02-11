Эксперт: защищённые почтовые сервисы не обеспечивают безопасность на 100%

По его мнению, сервисов, защищённых на 100%, не существует. Может быть изъян в оборудовании, из-за которого вирус проникнет в систему и произойдёт утечка конфиденциальной пользовательской информации и других данных. Разница в защищённых почтовых сервисах в том, что одни владельцы таких ресурсов уделяют больше внимания безопасности данных пользователей, а другие — меньше. К тому же никто не отменял человеческий фактор и возможность подкупа сотрудника третьими лицами.

Кроме того, сервисы могут по официальному запросу предоставлять данные пользователей правоохранительным органам. Как это было в Швейцарии, где находится компания ProtonMail, которая выдала IP-адреса некоторых пользователей полиции, что привело к аресту этих людей.

Также эксперт считает большой проблемой беспечное отношение пользователей к хранению паролей, из-за чего они могут попасть к мошенникам.