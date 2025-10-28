Эксперты Hardware Unboxed назвали лучшие комплектующие для игрового ПК под 1440p

Процессор. Лучшим выбором эксперты считают AMD Ryzen 5 7500F — недорогой шестиядерный чип на платформе AM5, который можно купить примерно за $150. Он почти не уступает Ryzen 5 7600 и 7600X, но стоит заметно дешевле.

Охлаждение. Для него идеально подходит Arctic Freezer 36 — эффективный башенный кулер за $40. Альтернатива — Montech HyperFlow ARGB (360 мм), если планируется дальнейший апгрейд.

Материнская плата. Оптимальным решением названа MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi, а из более продвинутых — Gigabyte B850 Aorus Elite ICE.

Оперативная память. Достаточно 32 ГБ DDR5-6000, например, Team Group T-Force Delta RGB CL30.

Видеокарта. Главный элемент сборки — Radeon RX 9600 XT (16 ГБ), обеспечивающая отличную производительность за $350. Она легко справляется с большинством современных ААА-игр на высоких настройках.

Хранилище. В качестве SSD рекомендуется TeamGroup MP33 (2 ТБ) с интерфейсом PCIe 3.0 или более быстрый T-Force G50 (PCIe 4.0).

Корпус и питание. Эстетичный Montech King 95 Pro с шестью ARGB-вентиляторами выглядит премиально при цене около $150. Питание обеспечивает блок Montech Century II 850W с сертификатом 80 PLUS Gold.

Монитор. Для раскрытия потенциала системы — AOC Q27G40XMN с MiniLED, 180 Гц и диагональю 27 дюймов.

По данным HUB, такая сборка позволяет играть в Cyberpunk 2077, F1 25 и Battlefield 6 со стабильными 70+ fps при максимальных настройках, оставаясь тихой и энергоэффективной.