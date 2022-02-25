Эксперты: как правильно удалять файлы в Windows

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Эксперты: как правильно удалять файлы в WindowsОказывается, это не совсем очевидно для некоторых
Чем новее версия Windows, тем тяжелее становится удалить полностью файлы с ОС. О том, как сделать это правильно, рассказали эксперты из Bleeping Computer.
Так, по словам специалистов, обыкновенное перенесение файлов в «Корзину» вовсе не гарантирует, что данные будут полностью стёрты. При этом многие пользователи могут не знать об этой особенности системы.
При этом представители Microsoft сами отметили, что если у пользователя подключены сервисы сохранения данных в облако, то в случае полной очистки компьютера с дальнейшей синхронизацией, документы вполне могут загрузиться на устройство вновь.
Для того, чтобы полностью и безопасно очистить личные данные, нужно изначально, перед стиранием, отключить на устройстве синхронизацию с сервисами.
Напомним, что накануне специалисты нашли в Windows ошибку. Она не позволяла пользователям удалять часть личных файлов.
Источник: Bleeping Computer