Эксперты: как правильно удалять файлы в Windows

Так, по словам специалистов, обыкновенное перенесение файлов в «Корзину» вовсе не гарантирует, что данные будут полностью стёрты. При этом многие пользователи могут не знать об этой особенности системы.

При этом представители Microsoft сами отметили, что если у пользователя подключены сервисы сохранения данных в облако, то в случае полной очистки компьютера с дальнейшей синхронизацией, документы вполне могут загрузиться на устройство вновь.

Для того, чтобы полностью и безопасно очистить личные данные, нужно изначально, перед стиранием, отключить на устройстве синхронизацию с сервисами.

Напомним, что накануне специалисты нашли в Windows ошибку. Она не позволяла пользователям удалять часть личных файлов.