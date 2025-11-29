Компьютеры
Опубликовано 29 ноября 2025, 09:00
1 мин.

Эксперты напомнили, что неработающие SSD теряют данные

Хоть и происходит это медленно
Если вы в течение длительного времени не будете пользоваться SSD, то их данные могут быть повреждены или утеряны. Об этом сказали специалисты XDA Developers.
Твердотельные накопители работают на основе изменения электрического заряда в ячейках флеш‑памяти NAND. Такая память рассчитана на то, что данные будут сохраняться и при отключении питания, но только в пределах определённого срока.

Модели на QLC NAND обычно удерживают данные около года, на TLC - два-три года при хранении в оптимальных условиях. Более надёжными вариантами считаются накопители на MLC и SLC NAND. Они теоретически способны хранить информацию до пяти-десяти лет, но почти не встречаются в массовом потребительском сегменте.

Большинство же пользователей используют SSD на TLC или QLC. Поэтому они при хранении без питания около 12 месяцев могут подвергнуться деградации и потерять часть данных. В крайних случаях такой накопитель просто невозможно будет восстановить.

Источник:Хабр
Автор:Вячеслав Логинов
