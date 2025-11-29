Эксперты напомнили, что неработающие SSD теряют данные

Модели на QLC NAND обычно удерживают данные около года, на TLC - два-три года при хранении в оптимальных условиях. Более надёжными вариантами считаются накопители на MLC и SLC NAND. Они теоретически способны хранить информацию до пяти-десяти лет, но почти не встречаются в массовом потребительском сегменте.

Большинство же пользователей используют SSD на TLC или QLC. Поэтому они при хранении без питания около 12 месяцев могут подвергнуться деградации и потерять часть данных. В крайних случаях такой накопитель просто невозможно будет восстановить.