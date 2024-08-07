Эксперты назвали 8 лучших процессоров, которые можно купить к видеокарте NVIDIA RTX 4070

В топ вошли как модели от AMD, так и от Intel, предлагая разнообразие по ценам и производительности.

Лидером списка стал AMD Ryzen 7 7800X3D, который сочетает в себе 8 ядер, 16 потоков и технологию 3D V-Cache, обеспечивая отличную игровую производительность.

Для тех, кто ищет более мощное решение, AMD Ryzen 9 7950X3D с 16 ядрами и 32 потоками станет идеальным выбором для игр и работы.

В бюджетном сегменте выделяется Intel Core i5-13400F, обеспечивающий хорошую производительность при доступной цене. Intel Core i5-13600K предлагает средний класс с поддержкой DDR4 и возможностью разгона.

Среди других моделей выделяются AMD Ryzen 5 5600X и AMD Ryzen 5 7600, а также Intel Core i7-13700K, обеспечивающие отличное соотношение цены и качества.

Завершает список флагман Intel Core i9-13900K, предлагающий высокую производительность и потенциал для разгона. Все эти процессоры помогут раскрыть потенциал RTX 4070 в любых задачах.