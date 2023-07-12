Эксперты назвали июль 2023 года лучшим моментом для сборки нового ПК

По их словам, июль 2023 года является наилучшим временем для сборки нового компьютера. Так, последние месяцы характеризуются значительным снижением спроса на готовые ПК и комплектующие.

Это, в свою очередь, привело к накоплению их избыточных запасов. В итоге производители вынуждены снижать цены. Например, стоимость оперативной памяти стандарта DDR5 упала почти на 60% за последние 10 месяцев.

Аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте твердотельных накопителей. Цены на них также снизились.

Более того, снижение цен затронуло и сегмент процессоров. Популярная модель Ryzen 5800X3D подешевела более чем на 30% — теперь средняя её стоимость снизилась составляет $320. В некоторых местах её можно приобрести и вовсе за $277.