Эксперты назвали лучшие процессоры для игровых компьютеров в 2023 году

Эксперты портала Tom's Hardware опубликовали рейтинг лучших процессоров для игровых компьютеров. Его результаты могут удивить даже самых искушенных геймеров.

AMD Ryzen 7 7800X3D заявлен как самый быстрый игровой процессор в мире. Стоимость в $399 делает его доступным для большинства пользователей. Этот процессор использует инновационный 3D-кэш, который повышает производительность в играх, но может снизить её в ряде приложений.

Intel Core i5-13400 стоит всего $207 и предлагает отличную производительность в играх. Он поддерживает DDR4-память, что делает его ещё более привлекательным с точки зрения стоимости. Данная модель является отличным выбором для тех, кто хочет собрать недорогую игровую систему.

Для тех, кто не ограничен в бюджете и ищет максимальную производительность, AMD предлагает Ryzen 9 7950X3D за $699. Этот 16-ядерный процессор обеспечивает впечатляющую производительность и подходит для самых требовательных задач.

Примерно так выглядит рекомендация на процессоры от специалистов Tom's Hardware на 2023 год.