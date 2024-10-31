Компьютеры
Опубликовано 31 октября 2024, 07:08
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Эксперты назвали лучшую оперативную память для прихотливого процессора Core Ultra 9 285K

Есть на любой вкус и кошелек, да
С выходом новых процессоров Intel Core Ultra 200 выяснилось, что их производительность значительно зависит от скорости оперативной памяти.
Эксперты назвали лучшую оперативную память для прихотливого процессора Core Ultra 9 285K
© XDA-Developers

Эксперты XDA-Developers подготовили рекомендации для пользователей флагмана Core Ultra 9 285K, определив лучшие модули DDR5-6400.

I место заняла G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 с таймингами CL32, предлагающая оптимальное сочетание производительности и стабильности. TEAMGROUP T-Force Delta RGB DDR5-6400 заняла II место благодаря отличной производительности.

Любителям стильной подсветки эксперты советуют Corsair Vengeance Pro RGB DDR5-6400, а для более экономного выбора — TEAMGROUP Elite DDR5-6400, несмотря на отсутствие радиаторов.

Для премиальных сборок рекомендована Corsair Dominator Titanium RGB DDR5-6400.

Геймерам подойдёт G.Skill Ripjaws S5 DDR5-6800, обеспечивающая высокую частоту. Среди низкопрофильных модулей выделили Corsair Vengeance DDR5-6400, а Kingston FURY Renegade RGB DDR5-6400 признана лучшей по соотношению цены и характеристик.