Эксперты назвали лучшую оперативную память для прихотливого процессора Core Ultra 9 285K

Эксперты назвали лучшую оперативную память для прихотливого процессора Core Ultra 9 285KЕсть на любой вкус и кошелек, да
Эксперты XDA-Developers подготовили рекомендации для пользователей флагмана Core Ultra 9 285K, определив лучшие модули DDR5-6400.
I место заняла G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6400 с таймингами CL32, предлагающая оптимальное сочетание производительности и стабильности. TEAMGROUP T-Force Delta RGB DDR5-6400 заняла II место благодаря отличной производительности.
Любителям стильной подсветки эксперты советуют Corsair Vengeance Pro RGB DDR5-6400, а для более экономного выбора — TEAMGROUP Elite DDR5-6400, несмотря на отсутствие радиаторов.
Для премиальных сборок рекомендована Corsair Dominator Titanium RGB DDR5-6400.
Геймерам подойдёт G.Skill Ripjaws S5 DDR5-6800, обеспечивающая высокую частоту. Среди низкопрофильных модулей выделили Corsair Vengeance DDR5-6400, а Kingston FURY Renegade RGB DDR5-6400 признана лучшей по соотношению цены и характеристик.