Эксперты назвали самые лучшие видеокарты для игр в 2022 году

По их словам, самым лучшим вариантом для покупки является NVIDIA RTX 3080. Данная модель, считают специалисты, идеальна для игры в разрешении 4К на 60 кадрах в секунду и выше. При этом «запас прочности» видеокарты должен составить как минимум 3-4 года.

Если же говорить о варианте от AMD, то они назвали лучшим Radeon RX 6800 XT.

Но всё это озвучивалось с учётом стоимости видеоадаптеров. Если же не учитывать этот момент, то ультимативной видеокартой для комфортного гейминга является топовая модель NVIDIA — RTX 3090 Ti.

Напомним, что она имеет 24 ГБ видеопамяти и способна запустить самые требовательные игры не только в 4К, но даже в 8К.