Эксперты назвали самые лучшие видеокарты для игр в 2022 году

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Эксперты назвали самые лучшие видеокарты для игр в 2022 годуЕсть варианты и от NVIDIA, и от AMD
Несмотря на то, что до конца 2022 года ещё есть время, наши коллеги из Tom's Hardware опубликовали собственный рейтинг лучших игровых видеокарт текущего года.
По их словам, самым лучшим вариантом для покупки является NVIDIA RTX 3080. Данная модель, считают специалисты, идеальна для игры в разрешении 4К на 60 кадрах в секунду и выше. При этом «запас прочности» видеокарты должен составить как минимум 3-4 года.
Если же говорить о варианте от AMD, то они назвали лучшим Radeon RX 6800 XT.
Но всё это озвучивалось с учётом стоимости видеоадаптеров. Если же не учитывать этот момент, то ультимативной видеокартой для комфортного гейминга является топовая модель NVIDIA — RTX 3090 Ti.
Напомним, что она имеет 24 ГБ видеопамяти и способна запустить самые требовательные игры не только в 4К, но даже в 8К.